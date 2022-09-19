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У чорній сукні з квітковою аплікацією: королева Летиція з чоловіком Філіпом у Вестмінстер-голі вшанували пам'ять Єлизавети II

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У чорній сукні з квітковою аплікацією: королева Летиція з чоловіком Філіпом у Вестмінстер-голі вшанували пам'ять Єлизавети II

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Члени європейських королівських будинків вже прибули до Лондона, де сьогодні відбудеться державний похорон королеви Єлизавети II, щоб засвідчити свою повагу монархині, що померла минулого тижня.

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція були одними з перших монархів, які побачили Єлизавету II, що лежить у Вестмінстер-голі.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

50-річна Летиція була одягнена у чорну сукню з квітковою аплікацією на грудях, чорні колготи та взута у шкіряні туфлі-човники на підборах. Волосся королева зібрала у зачіску, зробила макіяж з акцентом на очі та одягла квіткові сережки.

Учора ввечері у Букінгемському палаці відбувся прийом, влаштований королем Чарльзом III та королевою-консорт Каміллою для високопоставлених гостей. Летиція та Філіп його також відвідали.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

На похороні королеви очікується присутність представників понад 20 королівських сімей, зокрема це монархи з Нідерландів, Данії та Норвегії. А також імператор Японії, який рідко здійснює закордонні візити.

Королева Летиція / © Associated Press
Королева Летиція / Фото: Associated Press



На цьому прийомі були присутні лише старші члени королівської родини. Меган і Гаррі, а також інших родичів, що не працюють на корону, на прийом не запросили.

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