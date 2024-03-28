У чорній сукні з квітковою аплікацією: королева Ранія на заході з членами своєї родини

Разом зі своїм чоловіком королем Абдаллою II та сином – спадковим принцом Хусейном, королева Ранія зустрілася з членами племені Бані Сахер у Центральній Бадії Йорданії.

Королева Ранія одягла цього разу довгу чорну сукню з бежевими вставками на грудях і вздовж подола спідниці з квітковою аплікацією, підібравши до образу замшеві туфлі-човники болотяного кольору на підборах і невелику сумку із золотою ручкою їм до тону. Її Величність зібрала волосся у хвіст, зробила насичений макіяж, одягла сережки-висячки та тонке золоте кольє на шию і мала чарівний вигляд.

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Її чоловік Абдалла II одягнув чорний піджак, блакитну сорочку і сірі штани, а син пари – кронпринц Хусейн був у темно-синьому класичному костюмі. Також з королівським подружжям був помічений і молодший син принц Хашим, він теж був у костюмі та національному головному уборі.

Минулого разу, нагадаємо, королева Ранія у чорно-червоній сукні отримала нагороду від чоловіка-короля.

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