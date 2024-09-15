У чорній сукні з лелітками: Камала Гарріс виступила на урочистій вечері у Вашингтоні

Чинна віцепрезидентка та кандидатка у президенти від Демократичної партії США Камала Гарріс виступила на урочистій вечері Phoenix Awards Foundation Конгресу США з нагоди вручення нагород у Вашингтоні.

На цьому заході вона з'явилася у довгій вечірній сукні від бренду LaQuan Smith.

Сукня політикині була повністю розшита лелітками, мала приталений силует та довгі рукави. Цікавим елементом сукні стало фігурне декольте.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Носила сукню Камала з елегантними чорними туфлями на підборах і парою лаконічних діамантових сережок у вухах. Також стилісти зробили їй макіяж та її улюблене об'ємне укладання.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Це вбрання кардинально відрізнялося від того, що вона одягала останнім часом. Наприклад, на заході присвяченому її передвиборній кампанії у Ґрінсборо вона вийшла на сцену у чорному штанному костюмі та улюблених кедах.

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