У чорній сукні з мереживом і стрічками: красива Бріжит Макрон із чоловіком зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Перша леді Франції знову з'явилася на заході у короткому вбранні.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували у Єлисейському палаці державну вечерю. На неї вони запросили світових лідерів, керівників міжнародних організацій і активістів, які брали участь у дводенному саміті, спрямованому на пошук рішень для вирішення проблем бідності та зміни клімату шляхом зміни глобальної фінансової системи.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Господарка заходу обрала для свого аутфіту чорну сукню до колін, яка зверху була прикрашена мереживом і атласними стрічками. Вбрання Бріжит скомбінувала з чорними шкіряними туфлями.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом та макіяж смокі- айс. У вухах у неї були лаконічні сережки, на руках – широкий браслет, годинник і каблучки.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні прямого силуету до колін від улюбленого Модного дому Louis Vuitton з'явилася на зустрічі з президентом Південної Кореї і його дружиною.

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