У чорній сукні з мереживом і стрічками: красива Бріжит Макрон із чоловіком зустрічала гостей біля Єлисейського палацу

Перша леді Франції знову з'явилася на заході у короткому вбранні.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон влаштували у Єлисейському палаці державну вечерю. На неї вони запросили світових лідерів, керівників міжнародних організацій і активістів, які брали участь у дводенному саміті, спрямованому на пошук рішень для вирішення проблем бідності та зміни клімату шляхом зміни глобальної фінансової системи.
Господарка заходу обрала для свого аутфіту чорну сукню до колін, яка зверху була прикрашена мереживом і атласними стрічками. Вбрання Бріжит скомбінувала з чорними шкіряними туфлями.
Перша леді зробила елегантну зачіску з прикореневим об'ємом та макіяж смокі- айс. У вухах у неї були лаконічні сережки, на руках – широкий браслет, годинник і каблучки.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у білій сукні прямого силуету до колін від улюбленого Модного дому Louis Vuitton з'явилася на зустрічі з президентом Південної Кореї і його дружиною.
Читайте також: