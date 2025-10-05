ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з накидкою та човниках: Меган Маркл зазнімкували дорогою на вечірку Balenciaga

Герцогиня Сассекська відвідала показ Balenciaga в Парижі в суботу ввечері, щоб підтримати П’єрпаоло Піччолі, який нещодавно обійняв посаду креативного директора Модного дому.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл у Парижі

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Меган Маркл вперше за кілька років приїхала до Європи. У столиці Франції герцогиня Сассекська зупинилася в готелі Plaza Athénée вартістю 3000 доларів за ніч, а зовні на неї чекав натовп фотографів.

На шоу Balenciaga на Паризькому тижні моди Маркл приїхала у пошитому на замовлення вбранні від бренду. На ній були молочно-білі штани-кльош, їх вона доповнила сорочкою, а родзинкою образа став кейп, який гарно струмував і чорні туфлі-човники. Образ мав розкішний вигляд.

Меган Маркл на показі Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Меган Маркл на показі Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Пізніше Меган бачили, як вона виходила з готелю Plaza Athénée дорогою на вечірку Balenciaga, де вона з’явилася в чорній сукні міді з невеликою накидкою теж від Balenciaga і туфлях від цього самого бренду.

Для вечірнього заходу Меган Маркл знову зібрала волосся в пучок, зробила макіяж, одягла кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений від Cartier, і була в діамантових сережках-цвяшках.

Меган Маркл вирушає на вечірку після шоу Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Меган Маркл вирушає на вечірку після шоу Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Принц Гаррі залишився вдома в Каліфорнії з дітьми та з дружиною до Європи не приїхав.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie