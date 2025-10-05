У чорній сукні з накидкою та човниках: Меган Маркл зазнімкували дорогою на вечірку Balenciaga

Меган Маркл у Парижі / © Getty Images

Меган Маркл вперше за кілька років приїхала до Європи. У столиці Франції герцогиня Сассекська зупинилася в готелі Plaza Athénée вартістю 3000 доларів за ніч, а зовні на неї чекав натовп фотографів.

На шоу Balenciaga на Паризькому тижні моди Маркл приїхала у пошитому на замовлення вбранні від бренду. На ній були молочно-білі штани-кльош, їх вона доповнила сорочкою, а родзинкою образа став кейп, який гарно струмував і чорні туфлі-човники. Образ мав розкішний вигляд.

Меган Маркл на показі Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Пізніше Меган бачили, як вона виходила з готелю Plaza Athénée дорогою на вечірку Balenciaga, де вона з’явилася в чорній сукні міді з невеликою накидкою теж від Balenciaga і туфлях від цього самого бренду.

Для вечірнього заходу Меган Маркл знову зібрала волосся в пучок, зробила макіяж, одягла кілька золотих браслетів, зокрема й улюблений від Cartier, і була в діамантових сережках-цвяшках.

Меган Маркл вирушає на вечірку після шоу Balenciaga в Парижі / © Getty Images

Принц Гаррі залишився вдома в Каліфорнії з дітьми та з дружиною до Європи не приїхав.