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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

У чорній сукні з прозорою спідницею: леді Кітті Спенсер відвідала показ Dolce & Gabbana

Британська аристократка відвідала Італію та з'явилася серед гостей на шоу знаменитого Модного дому.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Getty Images

Одна з племінниць принцеси Діани — 34-річна леді Кітті Спенсер — обличчя Модного дому Dolce & Gabbana, тому з’явилася на новому показі цієї знаменитої італійської марки. Шоу Alta Sartoria відбулося у замку Сант-Анджело у Римі.

Кітті з’явилася на заході у чорній ефектній сукні-боді у білизняному стилі. У вбрання було глибоке декольте, тонкі бретельки та повністю прозора спідниця. Образ леді Спенсер доповнили масивні прикраси із золотом та камінням — кольє на шиї та сережками у вухах.

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Днем раніше вона також відвідала шоу Dolce & Gabbana у Римі, але носила тоді зовсім інше вбрання — золоту довгу сукню з вишивкою та рукавами «бараняча нога». Образ Кітті доповнював вінок на голові з червоних троянд.

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
193
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