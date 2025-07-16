У чорній сукні з прозорою спідницею: леді Кітті Спенсер відвідала показ Dolce & Gabbana

Кітті Спенсер / © Getty Images

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Одна з племінниць принцеси Діани — 34-річна леді Кітті Спенсер — обличчя Модного дому Dolce & Gabbana, тому з’явилася на новому показі цієї знаменитої італійської марки. Шоу Alta Sartoria відбулося у замку Сант-Анджело у Римі.

Кітті з’явилася на заході у чорній ефектній сукні-боді у білизняному стилі. У вбрання було глибоке декольте, тонкі бретельки та повністю прозора спідниця. Образ леді Спенсер доповнили масивні прикраси із золотом та камінням — кольє на шиї та сережками у вухах.

Кітті Спенсер / © Getty Images

Днем раніше вона також відвідала шоу Dolce & Gabbana у Римі, але носила тоді зовсім інше вбрання — золоту довгу сукню з вишивкою та рукавами «бараняча нога». Образ Кітті доповнював вінок на голові з червоних троянд.

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Кітті Спенсер / © Getty Images

Кітті Спенсер / © Getty Images Кітті Спенсер / © Getty Images Кітті Спенсер / © Getty Images Кітті Спенсер / © Getty Images Кітті Спенсер / © Getty Images Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Леді Кітті Спенсер / © Associated Press Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер Кітті Спенсер / © Getty Images