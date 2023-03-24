Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У чорній сукні з торочкою: красива королева Ранія на сімейному заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1032
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У чорній сукні з торочкою: красива королева Ранія на сімейному заході

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

2023 року священний місяць Рамадан розпочався 23 березня. Королівська пара Йорданії з цього приводу поділилася новими знімками.

Королева Ранія та король Абдалла II показали, що зібралися всією родиною на вечерю, яка називається іфтар.

"Дякую за те, що ділимося іфтаром у перший день священного місяця з людьми, яких ми любимо. Фото з сьогоднішнього сімейного іфтара", — говорить підпис під знімками.

Її Величність королева з'явилася на заході у гарній максісукні чорного кольору з синіми деталями у вигляді пояса, коміра та торочки на поділі. Образ королева доповнила чорною сумкою та гостроносим взуттям на підборах.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, зовсім недавно король та королева видали заміж старшу дочку принцесу Іман. І Ранія показувала у блогу красиві кадри з весілля.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1032
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація