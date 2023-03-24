У чорній сукні з торочкою: красива королева Ранія на сімейному заході

2023 року священний місяць Рамадан розпочався 23 березня. Королівська пара Йорданії з цього приводу поділилася новими знімками.

Королева Ранія та король Абдалла II показали, що зібралися всією родиною на вечерю, яка називається іфтар.

"Дякую за те, що ділимося іфтаром у перший день священного місяця з людьми, яких ми любимо. Фото з сьогоднішнього сімейного іфтара", — говорить підпис під знімками.

Її Величність королева з'явилася на заході у гарній максісукні чорного кольору з синіми деталями у вигляді пояса, коміра та торочки на поділі. Образ королева доповнила чорною сумкою та гостроносим взуттям на підборах.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, зовсім недавно король та королева видали заміж старшу дочку принцесу Іман. І Ранія показувала у блогу красиві кадри з весілля.

Читайте також: