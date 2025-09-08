У чорній сукні з великими квітами: герцогиня Единбурзька відвідала урочисту вечерю

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

У межах свого візиту до Канади, 60-річна Софі прибула до Riding Hall Circle у Спрус-Медоуз на вечерю на честь 50-річчя спортивно-розважального комплексу у Калгарі.

На урочистий захід герцогиня Единбурзька приїхала у чорній сукні з яскравими великими квітами від Erdem, туфлях-човниках із чорної замші з бантом Penelope Chilvers, в руках тримала клатч зі шкіри крокодила Sophie Habsburg та шарф кольору марсала. Герцогиня розпустила біляве волосся, одягла сережки із платини з трьома рядами діамантів від G Collins & Sons та кілька прикрас на шию від цього самого бренду. Волосся Софі розпустила та зробила легкий макіяж на обличчі.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також у Канаді герцогиня Софі відвідала Тихоокеанське товариство собак-помічників, де з’явилася в іншому стильному аутфіті.