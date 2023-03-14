У чорній сукні з вишивкою: королева Камілла зачарувала образом на прийомі у палаці

Після служби на честь Дня Співдружності члени королівської родини відвідали прийом у Букінгемському палаці. Панували на ньому король Чарльз III та королева Камілла.

Прийом відвідали принц Вільям, спадкоємець Чарльза, королівська принцеса Анна, герцог і герцогиня Единбурзькі, а ось принцеса Уельська ні, вона ніколи раніше не відвідувала цей прийом і цього року також не прийшла. Кетрін приєдналася до свого чоловіка принца Уельського лише на службі у Вестмінстерському абатстві.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева Камілла мала блискучий вигляд і всю увагу привернула до себе. На ній цього вечора була сукня чорного кольору з красивою білою вишивкою від улюбленого бренду Fiona Clare і доповнила вона її замшевими туфлями Eliot Zed.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був у синьому костюмі у тонку смужку, у білій сорочці та у краватці в принт.

72-річна принцеса Анна була в темно-сливовій сукні, з намистами з перлів з трьох ниток на шиї, брошкою на грудях і в перлинних сережках. А герцогиня Единбурзька Софі була у темно-синій сукні міді з короткими рукавами та світлих туфлях на підборах.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Король та королева-консорт приймали у палаці генерального секретаря Співдружності, верховних комісарів, міністрів закордонних справ та інших членів співтовариства на щорічному прийомі.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

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