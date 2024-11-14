У чорній трикотажній сукні та високих чоботях: королева Летиція на прийомі у палаці

Королева Летиція головувала сьогодні на заході, присвяченому 25-річному ювілею Фонду Aequitas у музеї Ель-Прадо у Мадриді.

Її Величність відвідала пам'ятний захід з нагоди 25-річчя Фонду Aequitas, який зосереджує свої зусилля на правовому захисті людей з обмеженою дієздатністю або у вразливому стані.

Сьогодні Летиція одягла чорну трикотажну сукню довжини міді з довгими рукавами та широким шкіряним поясом на талії від Cos. Цю базову модель королева поєднувала з високими чорними чоботами зі шкіри на підборах та сумкою від іспанського бренду Mauska.

Летиція розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, а з прикрас вона обрала свої улюблені потрійні сережки з діамантами від Golden Roses, в яких з'являлася на публіці вже дуже багато разів.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Днем раніше королева Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI організували прийом для олімпійських та паралімпійських спортсменів у палаці Ель Пардо у Мадриді. На ньому Летиція з'явилася в штанному костюмі та чорній сорочці, показавши, що сумує за жертвами повені в Іспанії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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