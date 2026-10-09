У чорній вітрівці, широких джинсах і кедах: Олена Зеленська відвідала Черкащину

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська відвідала велику названу родину Колеснікових у Золотоноші на Черкащині. Світлинами з теплої зустрічі перша леді поділилася в Instagram.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Для цього візиту вона обрала чорну вітрівку з накладними кишенями і широким коміром, під яку одягла чорний топ. Поєднала їх Олена з синіми джинсами широкого крою і чорними кедами з контрастною гірчичною підошвою.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Образ Зеленська доповнила золотими сережками-кільцями й тонким золотим ланцюжком з підвіскою у формі підкови. На зап’ясті у неї був темний годинник, а на пальці — каблучка.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила укладання з бічним проділом і злегка підкрученими кінчиками, а також ніжний макіяж.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Родина Колеснікових переїхала до нового будинку в межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства». Він став уже 27-м будинком проєкту. Його звели за підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів, який долучився до ініціативи ще на початку її реалізації.

Нагадаємо, Олена Зеленська у темно-баклажановому костюмі та із золотистою брошкою відкрила форум культурної дипломатії.

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