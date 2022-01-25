У чорній водолазці і з браслетами на руці: Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

Народна депутатка обрала для свого виходу стриманий аутфіт.

Юлія Тимошенко сьогодні, 25 січня, виступила у Верховній Раді. У стінах парламенту політикиня з'явилася у чорній водолазці. Образ Юлія Володимирівна доповнила браслетами на руці, лаконічними сережками та оптичними окулярами у чорній вишуканій оправі.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

На обличчі у неї був ніжний макіяж, а волосся вона, як завжди, зібрала в улюблений низький хвіст з прикореневим об'ємом та випущеними спереду пасмами.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Нагадаємо, під час першої у новому році Погоджувальної ради пані Тимошенко постала у ніжному діловому образі. На ній був білосніжний приталений жакет з коміром та великими ґудзиками. Талію нардепка підкреслила тонким ремінцем.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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