У чорній водолазці та білій спідниці-олівці: Юлія Тимошенко в ефірі політичної програми

Народна депутатка обрала стриманий лук у класичних кольорах.
Юлія Тимошенко взяла участь у політичній програмі на одному із українських телеканалів.
В ефірі вона з'явилася у стриманому образі класичних кольорів. Нардепка поєднала чорну водолазку та білу спідницю-олівець. Талію політикиня підкреслила тонким чорним ремінцем.
Свій аутфіт Юлія Володимирівна доповнила чорними замшевими чоботами.
Волосся вона, як завжди, зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, і поклала його на один бік, а також зробила ніжний макіяж.
На обличчі були її улюблені оптичні окуляри у чорній вишуканій оправі, а у вухах – сережки-кільця.
Минулого разу в ефірі політичного шоу Тимошенко з'явилася у блакитній сукні довжини міді з V-подібним декольте, зверху якої вона одягла жакет такого самого кольору з декоративними ґудзиками на рукавах.
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