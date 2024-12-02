У чорній водолазці та шкіряному жилеті: княгиня Шарлін змінила два образи на запаленні різдвяних вогнів

На церемонії запалення ілюмінації пара з'явилася зі своїми дітьми — близнюками Жаком та Габріеллою.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером та дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

Цього дня княгиня Шарлін продемонструвала два образи. В одному з них вона була в пальті з вовни мериноса від Emilia Wickstead класичного дизайну, яке вона носила в поєднанні з чорною водолазкою, чорними чоботями і рукавичками.

Княгиня Шарлін із сім'єю / Фото: Getty Images

А в іншому - чорну водолазку поєднувала зі шкіряним жилетом. У Шарлін був насичений макіяж зі світлими тінями на повіках та яскравим блиском на губах. Її волосся було укладене в зачіску з легкими кучерями з чубчиком на лобі. Цього дня княгиня Шарлін мала чудовий вигляд.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Читайте також: