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У чорно-білих сукнях: Еліза та Амелія Спенсер сяяли на Тижні моди

У чорно-білих сукнях: Еліза та Амелія Спенсер сяяли на Тижні моди

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер відвідали показ Річарда Квіна під час Лондонського тижня моди.

Захід відбувся у Ліндлі-голі у Королівських садівницьких залах. Сестри Спенсер, з'явивились там у чорно-білих сукнях від Річарда Квіна з колекції осінь-зима 2025-2026.

Леді Амелія обрала обтислу довгу сукню з укороченими рукавами, білим декором на декольте та бантом, а леді Еліза одягла схожу чорно-білу мінісукню у поєднанні з чорними колготами в цятку та туфлями-човниками на підборах. Еліза зібрала волосся в низький пучок, нафарбувала губи червоною помадою і одягла сережки з діамантами від Chanel, а її сестра Амелія розпустила волосся і зробила ніжніший макіяж з рожевим блиском на губах.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / © Getty Images
Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Нещодавно ми показували, як сестри Спенсер знімалися у фотосесії для глянцю та які образи вибрали для цього фотосету.

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