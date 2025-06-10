У чорно-білій сукні та балетках: княгиня Шарлін разом із першою леді Франції відвідала басейн

Княгиня Шарлін та Бріжит Макрон / © Getty Images

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У межах туру перша леді разом із княгинею відвідала басейн стадіону «Луї II» на спеціальному заході. Водночас вони відвідали «День безпеки на воді», флагманську ініціативу Фонду принцеси Монако Шарлін, яка уже понад десять років працює над запобіганням утопленням та підвищенню обізнаності молоді про безпеку на воді.

Для Шарлін ця тема особливо близька, оскільки вона колишня професійна плавчиня і навіть брала участь в Олімпійських іграх.

Княгиня Шарлін і Брижит Макрон / © Getty Images

Для цієї зустрічі Шарлін вирішила одягти лаконічну літню міді сукню від бренду Akris, яку доповнила балетками Roger Vivier.

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«Я щиро дякую мадам Бріжит Макрон за те, що вона була з нами сьогодні. Її доброта і увага до дітей надають ще більшої сили посланню, яке ми передаємо. Вчитися плавати означає вчитися рятувати себе. Це право кожної дитини та відповідальність, яку ми поділяємо», — заявила княгиня в Instagram і опублікувала кілька фото та відео з цієї зустрічі.

Також у межах візиту Макронів відбулася історична державна вечеря у палаці в Монте-Карло. Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images