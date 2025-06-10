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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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1404
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1 хв

У чорно-білій сукні та балетках: княгиня Шарлін разом із першою леді Франції відвідала басейн

Цього тижня Монако відвідали президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон. Пара провела в Монте-Карло два дні, за які встигла здійснити кілька виходів.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Княгиня Шарлін та Бріжит Макрон

Княгиня Шарлін та Бріжит Макрон / © Getty Images

У межах туру перша леді разом із княгинею відвідала басейн стадіону «Луї II» на спеціальному заході. Водночас вони відвідали «День безпеки на воді», флагманську ініціативу Фонду принцеси Монако Шарлін, яка уже понад десять років працює над запобіганням утопленням та підвищенню обізнаності молоді про безпеку на воді.

Для Шарлін ця тема особливо близька, оскільки вона колишня професійна плавчиня і навіть брала участь в Олімпійських іграх.

Княгиня Шарлін і Брижит Макрон / © Getty Images

Княгиня Шарлін і Брижит Макрон / © Getty Images

Для цієї зустрічі Шарлін вирішила одягти лаконічну літню міді сукню від бренду Akris, яку доповнила балетками Roger Vivier.

«Я щиро дякую мадам Бріжит Макрон за те, що вона була з нами сьогодні. Її доброта і увага до дітей надають ще більшої сили посланню, яке ми передаємо. Вчитися плавати означає вчитися рятувати себе. Це право кожної дитини та відповідальність, яку ми поділяємо», — заявила княгиня в Instagram і опублікувала кілька фото та відео з цієї зустрічі.

Також у межах візиту Макронів відбулася історична державна вечеря у палаці в Монте-Карло. Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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