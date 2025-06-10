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У чорно-білій сукні та балетках: княгиня Шарлін разом із першою леді Франції відвідала басейн
Цього тижня Монако відвідали президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон. Пара провела в Монте-Карло два дні, за які встигла здійснити кілька виходів.
У межах туру перша леді разом із княгинею відвідала басейн стадіону «Луї II» на спеціальному заході. Водночас вони відвідали «День безпеки на воді», флагманську ініціативу Фонду принцеси Монако Шарлін, яка уже понад десять років працює над запобіганням утопленням та підвищенню обізнаності молоді про безпеку на воді.
Для Шарлін ця тема особливо близька, оскільки вона колишня професійна плавчиня і навіть брала участь в Олімпійських іграх.
Для цієї зустрічі Шарлін вирішила одягти лаконічну літню міді сукню від бренду Akris, яку доповнила балетками Roger Vivier.
«Я щиро дякую мадам Бріжит Макрон за те, що вона була з нами сьогодні. Її доброта і увага до дітей надають ще більшої сили посланню, яке ми передаємо. Вчитися плавати означає вчитися рятувати себе. Це право кожної дитини та відповідальність, яку ми поділяємо», — заявила княгиня в Instagram і опублікувала кілька фото та відео з цієї зустрічі.
Також у межах візиту Макронів відбулася історична державна вечеря у палаці в Монте-Карло. Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року.