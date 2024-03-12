У чорно-білій сукні та з клатчем у руках: королева Камілла відвідала прийом у палаці

Для королеви Камілли служба до Дня Співдружності, яку вона очолювала вчора, стала не єдиним робочим заходом за день.

Її Величність також відвідала спеціальний прийом на честь Дня Співдружності у Мальборо-гаусі в Лондоні. Якщо на службі королева з'явилася в блакитному пальті від Bruce Oldfield і капелюсі Philip Treacy, то на прийомі була помічена вже в іншому аутфіті.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

На королеві Каміллі була чорна сукня з білим декором на грудях та рукавах від Fiona Clare, чорні колготи та замшеві туфлі на підборах Eliot Zed. В руках Камілли був невеликий клатч Bottega Veneta чорного кольору. Цю сумку Її Величність носить рідко на відміну від інших своїх улюбленців у гардеробі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла була в перлинних сережках, зі своїм улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels на зап'ясті, з легким макіяжем на обличчі та красивим укладанням.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, що король Чарльз III не був присутній на службі до Дня Співдружності і не відвідав прийом. Але напередодні монарх записав промову, яка була проголошена перед людьми, які зібралися на службі.