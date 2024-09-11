У чорно-білій сукні, з обідком та у перлинних сережках: кронпринцеса Вікторія з чоловіком на урочистій церемонії

Кронпринцеса Вікторія та її чоловік rронпринц Даніель відвідали відкриття парламенту у Стокгольмі разом із членами своєї родини.

Майбутня королева Швеції прибула на захід у чорній сукні довжини міді & Other Stories із коміром та широким чорним поясом на талії. Образ Вікторія доповнила чорним плетеним клатчем ABRO, туфлями-човниками Gianvito Rossi та білим обідком на голові.

Кронпринцеса зібрала волосся у низький пучок, одягла перлинні сережки-вbczxrb Kreuger Jewellery, зробила світлий манікюр та натуральний денний макіяж. Крім клатчу в руках вона тримала чорні рукавички зі шкіри.

Її чоловік принц Даніель приїхав у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Захід також відвідали молодший брат кронпринцеси – принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія, які нещодавно оголосили, що чекають на четверту дитину.

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