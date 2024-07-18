У чорно-білій сукні з рукавами-ліхтариками: іспанська принцеса Леонор на заході

Спадкоємиця мала дуже милий вигляд у цьому вбранні.
Спадкоємиця іспанського престолу — 18-річна принцеса Леонор — разом із батьками та молодшою сестрою з'явилася на заході у Мадриді. Королівська сім'я відвідала засідання Ради піклувальників Іспанського комітету United World Colleges Foundation (UWC España), яке відбулося у палаці Сарсуела.
Для виходу на публіку цього разу Леонор обрала чорно-білу сукню у квітковий принт від бренду & Other Stories. Вона була довжини міді, мала рюш ну подолі, а також квадратне декольте та рукави-ліхтарики.
Образ принцеса доповнила легким літнім макіяжем та чорними еспадріями від бренду Calzados Picón — взуттям, яке протягом багатьох років є улюбленим серед принцес, королев, зірок та політикинь.
Не менш красивими на заході були мама та сестра Леонор – королева Летиція та інфанта Софія. Летиція, яка ще продовжує носити кросівки через травму ноги, одягла блакитний брючний костюм, а ось Софія віддала перевагу червоній мінісукні з асиметричним подолом.
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