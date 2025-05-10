У чорно-білій сукні з шарфом: Камала Гарріс дебютувала на Met Gala

Камала Гарріс дебютувала на Met Gala

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Камала Гарріс з’явилася серед зірок на щорічному благодійному балі Met Gala 2025. Захід відбувся у понеділок увечері, а Гарріс цього року вперше з’явившись серед запрошених.

На цьому ексклюзивному зірковому заході колишня віцепрезидентка США і також кандидатка у президенти, з’явилася у чорно-білій сукні від бренду Off-White, яку креативний директор бренду Іб Камара створив для неї на індивідуальне замовлення.

Своїм вбранням 60-річна жінка віддала данину темі вечора Superfine: Tailoring Black Style, яка була присвячена стилю темношкірих денді та чоловічій моді.

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У її сукні були довгі рукави, один з яких був подовжений, а також довгий шарф, який перетворювався на шлейф.

Також Камала одягла золоті прикраси та набір із смарагдами.

«Для цього монументального вечора в Метрополітен-музеї, присвяченого чорній культурі та культовому стилю, ми вирішили, що простота — найкращий варіант», — сказала вона Vogue.

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