У чорно-білому аутфіті: елегантний вихід королеви Летиції

Іспанські монархи вже повернулися до активного робочого графіку.

Вчора король Філіп VI та королева Летиція були присутні на відкритті туристичного ярмарку FITUR 2022 у Ifema у Мадриді.

Її Величність королева була одягнена в білий светр із високою горловиною, вузькі штани та шкіряні туфлі на високих підборах. На обличчі у королеви була як завжди захисна маска, волосся було розпущене і розділене посередині за проділом, а у вухах були сережки.

Корольова Летиція / Getty Images

Поверх вбрання Летиція одягла пальто в клітку віши, аутфіт у чорно-білих тонах чудово акцентував увагу на стрункій фігурі Її Величності. Чоловік королеви був традиційно в класичному костюмі, світлій сорочці з краваткою та був взутий у чорні шкіряні туфлі.

Корольова Летиція / Getty Images

Минулого разу Летиція та Філіп відвідали урочистий прийом у Королівському палаці в Мадриді, організований для дипломатичного корпусу. Тоді Летиція з'явилася на публіці в сукні своєї свекрухи – королеви Софії.

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