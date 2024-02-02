У чорно-білому аутфіті та діамантових сережках: королева Матильда відвідала прийом

Королева Матильда та король Філіп приймали голів органів влади Бельгії на урочистому прийомі.

Її Величність королева з'явилася на прийомі в молочно-білій блузі з чорним квітковим принтом від Maison Natan, чорних штанах з високою талією та поясом та туфлях-човниках із замші на підборах. Образ Матильди доповнила ідеальним укладанням, у вухах у неї були чорні сережки із вкрапленням діамантів від Rene Boivin та макіяж на обличчі. Її чоловік король Філіп одягнув темно-синій костюм і білу сорочку, темну краватку в принт і взув чорні туфлі на шнурках.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

А за кілька днів до цього Матильда і Філіп відвідали інший новорічний прийом у замку Лакен у Брюсселі, на якому Матильда сяяла в смарагдовому короткому жакеті з великим коміром і ґудзиками, і спідниці довжини до колін, а взута була в крокодилячі туфлі-човники на підборах.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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