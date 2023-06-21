У чорно-білому костюмі і з перлинними сережками: дружина прем’єр-міністра Ізраїлю на зустрічі із Зеленською

Дружина прем’єр-міністра Ізраїлю Сара Нетаньягу зустрілася з Оленою Зеленською, яка приїхала до країни з робочим візитом. Вони поговорили про систему раннього оповіщення про ракетну небезпеку.

Олена Зеленська і Сара Нетаньягу / Фото: Instagram Олени Зеленської

"В Ізраїлі – країні, що навчилася жити під постійними обстрілами, – є система раннього оповіщення, завдяки якій вдається більш точково сповіщати людей про небезпеку, не вмикаючи тривогу щоразу на цілі регіони", – написала Олена у дописі в Instagram.

Перша леді також звернулася до ізраїльських епідеміологів із запитом про допомогу у подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС, яка загрожує всій країні екологічною катастрофою.

"Пані Нетаньягу – психолог за фахом і має досвід роботи, зокрема, з дітьми, що пережили терористичні атаки, втрату батьків та інші жахливі події, повʼязані з війною. Тож не оминули у розмові тему наших дітей, травмованих агресором психологічно й фізично, та шляхи їхньої реабілітації", – зазначила Зеленська.

На зустріч із Оленою Сара одягла чорно-біле вбрання з короткими рукавами. Нетаньягу зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, а на руках – браслети і каблучки з перлами.

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