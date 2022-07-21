У чорно-білому костюмі з вишивкою: розглядаємо діловий образ Олени Зеленської під час виступу у Конгресі

Перша леді для свого виступу обрала вбрання від українського бренду.
Олена Зеленська вчора, 20 липня, виступила у Конгресі США. Її виступ став історичним, адже це вперше, коли перша леді іншої країни виступає у Конгресі.
Для такої події пані Зеленська обрала гарний діловий образ. На ній був чорний штанний костюм від українського бренду A.M.G. із білою вставкою з символічною вишивкою у вигляді квітів та ромбів. Талію дружина президента підкреслила тонким чорним ремінцем.
Аутфіт перша леді доповнила білими туфлям на шпильках. Вуха вона прикрасила елегантними перлинними сережками.
Акуратне укладання і ніжний макіяж завершили образ Олени.
У своїй промові Зеленська розповіла про українців, які загинули чи потерпіли від війни. Вона також подякувала американцям за допомогу Україні і попросила надати нам більше зброї і сучасні системи ППО.
Нагадаємо, на зустрічі з подружжям Байденів Зеленська постала у жовто-блакитному образі. На ній був гарний жовтий костюм від українського бренду Litkovska, який складався із жакету цікавого крою і спідниці довжини міді. Лук вона доповнила золотими сережками від українського ювілерного дому Guzema з колекції Nezalezhna.
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