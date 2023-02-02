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У чорно-білому луку: красива королева Летиція на робочому заході

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
279
Час на прочитання
1 хв
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У чорно-білому луку: красива королева Летиція на робочому заході

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Іспанська королева Летиція бере участь у проєкті "Все проти раку" у Real Fábrica de Tapices у Мадриді.

Її Величність мала гарний вигляд в плісированій атласній спідниці білого кольору з широким чорним поясом на талії від Adolfo Dominguez, яку поєднувала з чорною кофтою, що обтискає фігуру. Аутфіт Летиція доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками на підборах.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева традиційно зробила виразний макіяж очей з акцентом на пишні вії, і трохи блиском підкреслила губи. Вона одягла сережки-висячки з камінням. Розпустила волосся і розчесала його за проділом.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Останнім часом королева часто з'являється на публіці. Буквально вчора вони з королем Філіпом VI вітали представників Іспанського Червоного Хреста у палаці Сарсуела на урочистому прийомі. Там королева з'явилася в улюбленій смарагдовій сукні від Sandro з асиметричними візерунками на ліфі та спідниці та плісованим подолом, а також V-подібним декольте.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
279
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