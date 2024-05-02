У чорно-білому луку та з червоними губами: стильна Шарлотта Казірагі відвідала модний показ

Вона була присутня на показі круїзної колекції Chanel сезону 2024-2025, що відбувся у Марселі.

Шарлотта, яка є амбасадоркою бренду, мала стильний вигляд в чорному штанному костюмі і в білому трикотажному топі під низом. Вона взула чорні туфлі з круглими носами і застібкою навколо щиколотки на невисоких підборах, а в руці тримала бузкову сумку від Chanel.

Зірка зібрала каштанове волосся у високий пучок, зробила легкий макіяж, підкресливши губи червоною помадою і зробила манікюр у блакитному кольорі.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Шарлотта та її чоловік Димитрій Рассам вирішили розлучитися. Пара одружилася 1 червня 2019-го, а до цього зустрічалися два роки. Подружжя має сина — Бальтазара Рассама, який народився 2018 року.

Шарлотта Казіраги з чоловіком / Фото: Getty Images

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