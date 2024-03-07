У чорно-білому луку та з ідеальним укладанням: королева Летиція на відкритті ярмарки

Король та королева Іспанії прибули на відкриття мистецької ярмарки в Іфемі, яка щорічно проходить у Мадриді.

Королева Летиція була цього дня у пальті із суміші вовни та кашеміру чорного кольору від Carolina Herrera, під ним у неї була молочно-біла блузка Adolfo Domínguez і чорні прямі штани, взута Летиція була в чорні туфлі слінгбеки на невисоких підборах Massimo Dutti, а в руках несла сумку-саквояж від Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Летиція уклала своє волосся в ідеально гладке каре, зробила насичений макіяж з акцентом на очі, губи вона підкреслила ніжно-рожевим блиском, а також одягла свої улюблені сережки Gold&Roses.

Король Філіп VI також мав гарний вигляд. Він був у сірому костюмі в смужку, білій сорочці теж у тонку смужку і з синьою краваткою в цятку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днем раніше королева Летиція відвідувала захід, присвячений Всесвітньому дню рідкісних захворювань у конференц-центр FIBES у Севільї. Вона з'явилася на публіці в сукні, яку носила раніше і мала приголомшливий вигляд.

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