У чорно-білому луку та з родиною: перший світський вихід королеви Летиції нового року

Король Філіп VI, королева Летиція і принцеса Леонор / © Getty Images

Це традиційне свято, яке проводить іспанська армія від 1782 року. Парад Pascua Militar — одна з найважливіших подій королівського дому, що проводиться щорічно на початку січня у Мадриді.

Вкотре офіційний календар Королівського двору розпочався з військового великоднього параду. На ньому королева Летиція з’явилася у чорному пальті-накидці від Carolina Herrera. Вона одягала його неодноразово, і воно примітне своїм вільним кроєм середньої довжини та хутряним коміром.

Король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Під накидкою її ансамбль складався з легкої білої блузки з високим круглим вирізом та довгими плісованими рукавами-дзвонами та довгою чорною спідницею з високою талією з розрізом на подолі. Летиція взяла із собою сумку Victoria Insignia від Carolina Herrera, одну зі своїх улюблених, а також взула туфлі на низьких підборах від Magrit і доповнила лук діамантовими сережками.

Принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор вперше з’явилася на публіці 2026 року на цьому заході у парадній формі іспанських ВПС. Волосся її було зібрано в пучок, а на обличчі був легкий макіяж.

Як і щороку, ця військова церемонія розпочалася з виконання державного гімну та салюту з 21 гармати. Після цього король Філіп VI оглянув військовий стрій, що зібрався. Потім монарх разом з королевою Летицією і принцесою Леонор увійшли до Королівського палацу для традиційної зустрічі з гостями.