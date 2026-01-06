- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 2 хв
У чорно-білому луку та з родиною: перший світський вихід королеви Летиції нового року
Король Філіп VI та королева Летиція разом із дочкою принцесою Леонор були присутні сьогодні на щорічному параді, який називається Військовий Великдень.
Це традиційне свято, яке проводить іспанська армія від 1782 року. Парад Pascua Militar — одна з найважливіших подій королівського дому, що проводиться щорічно на початку січня у Мадриді.
Вкотре офіційний календар Королівського двору розпочався з військового великоднього параду. На ньому королева Летиція з’явилася у чорному пальті-накидці від Carolina Herrera. Вона одягала його неодноразово, і воно примітне своїм вільним кроєм середньої довжини та хутряним коміром.
Під накидкою її ансамбль складався з легкої білої блузки з високим круглим вирізом та довгими плісованими рукавами-дзвонами та довгою чорною спідницею з високою талією з розрізом на подолі. Летиція взяла із собою сумку Victoria Insignia від Carolina Herrera, одну зі своїх улюблених, а також взула туфлі на низьких підборах від Magrit і доповнила лук діамантовими сережками.
Принцеса Леонор вперше з’явилася на публіці 2026 року на цьому заході у парадній формі іспанських ВПС. Волосся її було зібрано в пучок, а на обличчі був легкий макіяж.
Як і щороку, ця військова церемонія розпочалася з виконання державного гімну та салюту з 21 гармати. Після цього король Філіп VI оглянув військовий стрій, що зібрався. Потім монарх разом з королевою Летицією і принцесою Леонор увійшли до Королівського палацу для традиційної зустрічі з гостями.