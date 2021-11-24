У чорно-білому пальті і з улюбленою зачіскою: новий образ Юлії Тимошенко

У чорно-білому пальті і з улюбленою зачіскою: новий образ Юлії Тимошенко

Народна депутатка поповнила гардероб новим стильним пальтом.

Юлія Тимошенко – політикиня із чудовим почуття стилю. Кожен її образ вартий уваги. Приміром, сьогодні, 24 листопада, нардепка вийшла у світ у стильному чорному пальті із білою вставкою та золотистими ґудзиками. З під-нього визирала чорна водолазка.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Володимирівна зробила, як завжди, свою улюблену зачіску – зібрала волосся у хвіст із прикореневим об'ємом і випустила спереду пасма. На обличчі був ніжний макіяж і оптичні окуляри у чорній оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, в ефірі політичної передачі пані Тимошенко з'явилася у стриманому образі класичних кольорів. Нардепка поєднала чорну водолазку та білу спідницю-олівець. Талію політикиня підкреслила тонким чорним ремінцем.

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