У чорно-білому пальті і з улюбленою зачіскою: новий образ Юлії Тимошенко

Народна депутатка поповнила гардероб новим стильним пальтом.
Юлія Тимошенко – політикиня із чудовим почуття стилю. Кожен її образ вартий уваги. Приміром, сьогодні, 24 листопада, нардепка вийшла у світ у стильному чорному пальті із білою вставкою та золотистими ґудзиками. З під-нього визирала чорна водолазка.
Юлія Володимирівна зробила, як завжди, свою улюблену зачіску – зібрала волосся у хвіст із прикореневим об'ємом і випустила спереду пасма. На обличчі був ніжний макіяж і оптичні окуляри у чорній оправі.
Нагадаємо, в ефірі політичної передачі пані Тимошенко з'явилася у стриманому образі класичних кольорів. Нардепка поєднала чорну водолазку та білу спідницю-олівець. Талію політикиня підкреслила тонким чорним ремінцем.
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