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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У чорно-білих сукнях: італійські принцеси сяяли на церемонії відкриття Канського кінофестивалю

Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська та принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська вийшли на червону доріжку церемонії відкриття 78-го кінофестивалю в Каннах.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Марія Кароліна і Марія К'яра

Принцеси Марія Кароліна і Марія К’яра / © Getty Images

Сестри відвідали показ фільму «Partir Un Jour» (Залиште на один день), який цього року відкривав Каннський кінофестиваль.

Марія Кароліна сяяла перед камерами у чорно-білій сукні з невеликим шлейфом та декольте у формі серця. Її біляве волосся було розпущене і укладене гарними локонами, на обличчі був вечірній макіяж, а у вухах сережки-висячки, зап’ястя прикрашав браслет, а на пальці виблискувала каблучка.

Принцеси Марія Кароліна і Марія К’яра / © Getty Images

Принцеси Марія Кароліна і Марія К’яра / © Getty Images

Її сестра Марія К’яра одягла чорну сукню фасону «русалка» з цікавою деталлю на декольте, взула босоніжки на підборах, в руках тримала чорний клатч, усипаний сріблястими кристалами, а на шиї дівчина мала гарне намисто. Марія К’яра зробила кучеряве укладання, червоною помадою нафарбувала губи і намалювала стрілки на повіках.

Нагадаємо, на червону доріжку в Каннах вийшла британська аристократка леді Вікторія Герві. Вона обрала сукню з пір’ям та пікантним розрізом.

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

Леді Вікторія Герві / © Associated Press

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