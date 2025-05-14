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У чорно-білих сукнях: італійські принцеси сяяли на церемонії відкриття Канського кінофестивалю
Принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська та принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська вийшли на червону доріжку церемонії відкриття 78-го кінофестивалю в Каннах.
Сестри відвідали показ фільму «Partir Un Jour» (Залиште на один день), який цього року відкривав Каннський кінофестиваль.
Марія Кароліна сяяла перед камерами у чорно-білій сукні з невеликим шлейфом та декольте у формі серця. Її біляве волосся було розпущене і укладене гарними локонами, на обличчі був вечірній макіяж, а у вухах сережки-висячки, зап’ястя прикрашав браслет, а на пальці виблискувала каблучка.
Її сестра Марія К’яра одягла чорну сукню фасону «русалка» з цікавою деталлю на декольте, взула босоніжки на підборах, в руках тримала чорний клатч, усипаний сріблястими кристалами, а на шиї дівчина мала гарне намисто. Марія К’яра зробила кучеряве укладання, червоною помадою нафарбувала губи і намалювала стрілки на повіках.
Нагадаємо, на червону доріжку в Каннах вийшла британська аристократка леді Вікторія Герві. Вона обрала сукню з пір’ям та пікантним розрізом.