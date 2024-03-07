У чорно-червоній сукні та з гарними локонами: королева Ранія отримала нагороду від чоловіка-короля

62-річний король вручив Ранії пояс на знак вдячності за її "видатну службу, її провідну роль у розвитку йорданського суспільства та її прагненні підтримувати йорданців у всіх сферах".

У Instagram королева Ранія показала відео та фото із заходу та написала:

"Ваша Величносте,

Для мене велика честь отримати це визнання, але немає більшої честі, ніж бути поряд з вами, і немає більшої відповідальності, ніж ваша довіра.

Мені пощастило провести своє життя з вами, бути матір'ю наших дітей та вашим партнером на все життя. Ви лідер зі сміливим баченням долі своєї країни, твердий у своїх принципах і надихаєте у своїй вірі.

Мені пощастило користуватися вашою довірою та підтримкою, і я назавжди залишуся вірним солдатом у ваших лавах, Абу аль-Хусейн”.

(гортайте фото праворуч)

На церемонію вручення Ордену королева Ранія приїхала у темній сукні з червоною вишивкою, гарним укладанням хвилями та насиченим макіяжем.

Вищий орден, також відомий як "Прикрашений коштовностями Великий кордон Аль-Нахди", є другим за значимістю орденом Йорданії. Його часто вручають іноземним членам королівської сім'ї всіх рангів, а королева Ранія вже здобула найвищу нагороду Йорданії — Орден Аль-Хусейна бен Алі.

У підписі під відео королева написала, що пишається неймовірними жінками Йорданії та вдячна кожній із них.

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