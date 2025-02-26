У чорно-червоній вишиті сукні: красива королева Ранія на робочому заході

Королева Ранія повернулася до виконання робочих обов'язків після того, як стало відомо, що у неї народилася друга онука.

У Instagram королева Ранія показала, як зустрілася з жителями Ель-Куваї. Її Величність приїхала на цю зустріч у чорній довгій вишиті сукні з червоним декором, зібрала волосся в красивий хвіст, одягла золоті сережки-висячки і зробила гарний виразний макіяж.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

"Незважаючи на сьогоднішню холодну погоду, я відчувала лише тепло серед мешканців Ель-Куваї, де будинки йорданців переповнені добротою та щедрістю", — підписала королева Ранія фото в блогу, а також поділилася кількома сторіз.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, минулого тижня старша дочка Ранії – принцеса Іман – вперше стала мамою, у неї народилася дочка. Тепер у короля та королеви Йорданії дві онуки.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

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