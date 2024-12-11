У чорно-рожевій сукні та тіарі: майбутня королева Швеції сяяла на банкеті

Шведська кронпринцеса Вікторія разом із сім'єю відвідала банкет на честь Нобелівської премії 2024 року у Стокгольмській ратуші.

47-річна майбутня королева приєдналася до своїх батьків, короля Карла Густава та королеви Сільвії, а також чоловіка, принца Даніеля на сцені урочистого заходу.

Король Карл Густав, королева Сільвія, кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Вікторія постала в елегантній чорно-рожевій бальній сукні з відкритими плечима, блискучій тіарі та сережках-краплях у вухах. Вона зробила макіяж і світлого відтінку манікюр, а в руці принцеса тримала клатч.

Кронпринцеса є учасницею Саміту Нобелівської премії, почесною членкинею правління Міжнародного паралімпійського комітету та колишньою співробітницею Програми ООН із захисту цілей у сфері сталого розвитку.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Її 80-річна мати королева Сільвія обрала таку саму сукню темно-синього кольору з паєтками, пишним подолом та довгими рукавами. А 78-річний король був у чорному фраку.

На банкеті з'явилася і вагітна дружина принца Карла Філіпа — брата Вікторії — принцеса Софія, обравши елегантну кобальтову сукню, що акуратно підкреслювала її живіт.

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