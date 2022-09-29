У чорно-зеленому образі: принцеса Беатріс на обіді товариства боротьби з гінекологічним раком

Незважаючи на недавню втрату, королівська родина Британії продовжує працювати. Тому всі її чинні члени постійно з'являються на різних заходах, що вимагають їхньої присутності.

Принцеса Беатріс Йоркська сьогодні, 29 вересня, відвідала 8-й щорічний жіночий обід Фонду Леді Lady Garden у лондонському ресторані Langan's Brasserie.

Принцеса Беатріс та Астрід Харборд / Фото: Getty Images

Фонд Lady Garden – це національна благодійна організація з охорони здоров'я жінок, яка займається підвищенням обізнаності та фінансуванням гінекологічного здоров'я. Вона була заснована у 2014 році і з цього часу займається фінансуванням новаторських досліджень у галузі лікування жіночих видів раку. Гроші, зібрані фондом, йдуть на передові дослідження, які мають зробити революцію в лікуванні жіночого раку.

Для виходу Беатріс обрала вбрання у чорно-зеленій гамі. Вона одягла чорне пальто з рюшами на грудях та зелену спідницю, а також чорні колготки та чорні замшеві ботильйони. Доповнила вбрання принцеса зеленим оксамитовим обручем та смарагдовим клатчем.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що під час жалобних заходів у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II принцеса Беатріс і Бріжит Макрон одягли однакові сукні.

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