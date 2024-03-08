У чорному аутфіті та з новою укладкою: королева Летиція відвідала концерт

Іспанське королівське подружжя було присутнє на концерті In Memoriam у Мадриді.

На концерт в Auditorio Nacional de Música королева Летиція приїхала в чорному топі від Carolina Herrera з колекції осінь-зима 2016, що виблискував лелітками, і широких чорних штанях з високою талією теж від Carolina Herrera. У руках Летиція тримала невеликий атласний клатч Roger Vivier, а взута була у шкіряні туфлі на стійких підборах Massimo Dutti.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Блискуче волосся королеви було красиво укладене легкими хвилями, вона зробила насичений вечірній макіяж очей і одягла сережки у вигляді крапель із білого золота з діамантами. Цього вечора Летиція мала приголомшливий вигляд.

Король Філіп VI одягнув темно-синій смугастий костюм, білу сорочку та синю краватку в дрібний принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Буквально днем раніше король і королева разом відвідали відкриття мистецької ярмарки в Іфемі, де Летиція з'явилася в ідеальному чорно-білому аутфіті та з гарною укладкою свого каре.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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