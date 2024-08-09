У чорному аутфіті та елегантному капелюсі: королева Мері на траурному заході

Її Величність зазнімкували в жалобному образі, коли вона прямувала до церкви. Мері носила чорну блузку Jesper Høvring, яку вдягла в поєднанні з чорною плісованою спідницею, з поясом Seline на талії і капелюхом Modist Susanne Juul. Образ королеви доповнювала лаконічна перлинна каблучка та перлинні сережки, намисто Petite Letter з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F" та золоте кольє Dulong Fine Jewelry.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Також захід відвідав молодший брат її чоловіка короля Фредеріка X – принц Йоагім із дружиною принцесою Марі. Їх сфотографували у натовпі. Самого монарха на заході не було помічено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали вам, що носять королеви, герцогині та перші леді на жалобні заходи.

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