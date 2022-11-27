У чорному аутфіті та з гарною брошкою від Zara: стильна королева Максима побувала на концерті

Королівські особи були зазнімковані на концерті оркестру Консертгебау у виконанні його творчого партнера та майбутнього головного диригента Клауса Макели.

Її Величність королева Максима сяяла цього вечора на публіці в чорному аутфіті: трикотажній кофті, яку прикрасила брошкою зі стразами від Zara та штанях-кльош, які також виблискували розсипом каміння.

Її нігті були нафарбовані червоним лаком, а в руках вона несла чорний атласний клатч від Gianvito Rossi, який чудово поєднувався з чорним ремінцем від годинника на зап'ясті і образом загалом. Взута Максима була в замшеві туфлі-човники із прозорими вставками від Aquazzura.

Королева Максима та принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Її королівська Високість одягла сережки з діамантами та зробила насичений вечірній макіяж. Поруч із нею була її свекруха – 84-річна принцеса Беатрікс. Вона була одягнена в чорний блискучий костюм і балетки з бантиками. Вони обидві з усмішками на обличчях позували перед камерами фотографів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нещодавно ми розглядали ідеальний вихід Максима в Гаазі, коли вона підібрала вбрання красиво за кольорами. Виявилося, що її колега королева Бельгії цього ж дня одягла вбрання у схожих відтінках.

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