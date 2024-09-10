В чорному аутфіті та з перлинною брошкою: королева Летиція сходила на службу з чоловіком

Королева Летиція і король Філіп VI були присутні на жалобній церемонії за Алехандро Фернандесом де Араоса в церкві Сан-Франциско-де-Борха в Мадриді.

Королева з'явилася цього разу на публіці в чорній блузці та спідниці-олівці, взула шкіряні слінгбеки на невисоких підборах і несла в руках маленьку чорну сумку зі шкіри на короткій ручці. Волосся у королеви було розпущене, вона зробила макіяж у теплих рожевих відтінках і підкреслила губи блиском. З прикрас одягла сережки-цвяшки з перлів і перлинну брошку, яка складалася з центральної круглої перлини, оточеної діамантами, діамантову підвіску та ще одну перлину у формі перлів з рожевим капелюшком, яка є сімейною реліквією XIX століття.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп, як і кілька днів тому, одягнувся в чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Декілька днів тому король і королева відвідали пам'ятну месу на честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральному соборі Збройних сил у Мадриді. Хуан Гомес – двоюрідний брат короля Філіпа, він помер 12 серпня на Майорці.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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