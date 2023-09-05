У чорному бікіні і парео: Іванка Трамп продемонструвала струнку фігуру

Іванка Трамп показала в Instagram Stories знімок із відпочинку. Вона перепостила фото, на якому зображена разом із подругами – теж білявками.

Донька експрезидента США була одягнена у чорне бікіні. На стегнах вона зав'язала кольорове парео з принтом. Взута вона була у золотисто-чорні ляпанці. Волосся Іванка зібрала у хвіст і одягла на обличчя чорні окуляри.

Іванка Трамп із подругами / Фото: Instagram Іванки Трамп

Фігура Трамп має стрункий підтягнутий вигляд.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп у чорній сукні міді на тонких бретельках і чорних еспадрильях вчилася грати у бейсбол.

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