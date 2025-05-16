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У чорному блейзері та мереживній прозорій спідниці: принцеса Беатріс сходила на церемонію
Принцеса Йоркська Беатріс вийшла у світ, відвідавши світську церемонію.
Беатріс була присутня на церемонії вручення премії FEVO Sports Industry Awards 2025 у Лондоні.
Принцеса обрала для виходу чорний блейзер з поясом, що підкреслює талію від Self-Portrait і спідницю довжини міді з напівпрозорим струмливим подолом. Взула Беатріс лаковані слінгбеки з прозорими вставками на підборах від Atana, у руці тримала невелику чорну сумку Aspinal of London.
Беатріс розпустила довге волосся, зробила макіяж з акцентом на очі, одягла лаконічні сережки, кілька каблучок та тонкий золотий браслет на зап’ястя.
Принцеса, яка в січні народила свою другу дитину, дочку Афіну, мала цього дня чудовий вигляд.
Нагадаємо, кілька днів тому принцеса Беатріс відвідала вечір мистецтв та охорони природи The Elephant Family у ботанічних садах Кью у Лондоні, де також того дня були присутні король Чарльз та королева Камілла. Того дня на публіці вона з’явилася в яскравій сукні з пишним подолом та квітковим принтом.