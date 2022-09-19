У чорному блейзері та з цікавою брошкою на грудях: Олена Зеленська на аудієнції у принцеси Уельської

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Вестмінстер-хол у Лондоні, де прощаються з королевою Великої Британії Єлизаветою ІІ.

Разом із Зеленською вшанувати монархиню прийшли посол України у Великій Британії Вадим Пристайко з дружиною Інною, а також прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.

Вадим Пристайко з дружиною Інною та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена в чорний блейзер із пришпиленою до нього золотою брошкою. У вухах у Олени були лаконічні золоті сережки-цвяшки, а волосся укладене гарними хвилями. Зеленська шанобливо схилила голову над труною королеви Єлизавети II і мала дуже сумний вигляд.

У залі члени української делегації залишалися кілька хвилин.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Увечері Олена Зеленська відвідала прийом у Букінгемському палаці, організований королем Чарльзом III та королевою-консорт Каміллою для високопоставлених гостей та королівських осіб.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Також з першою леді України зустрілася новоспечена принцеса Уельська, Кетрін. Вони обидві були одягнені в чорне вбрання і сиділи по обидва боки від каміна в кріслах із картатої тканини з рожевими орхідеями на задньому плані. Про що розмовляли Кетрін та Олена, не повідомляється. Кейт була з гарним перлинним браслетом на руці.

Принцеса Уельська та Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Натомість відомо, що захід у Букінгемському палаці, який отримав назву "прийом століття", відвідало 1000 VIP-персон.