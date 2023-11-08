У чорному блейзері та з новим укладанням: принцеса Кейт відвідала гвардійський полк

Поки принц Вільям у Сингапурі його дружина принцеса Уельська, вперше відвідує Королівський драгунський гвардійський полк як головнокомандувач.

Король Чарльз III призначив свою невістку на нову королівську роль, а також Кетрін стала головнокомандувачем військово-повітряних сил флоту та почесним коммодором авіації Королівських ВПС Конінгсбі.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Сьогодні під час візиту Кейт отримала інструктаж від старших офіцерів полку та отримала можливість познайомитися з елементами оперативного життя військовослужбовців: від спостереження за тим, як команди спілкуються по радіо, до вивчення використання розвідувальних дронів, пише People. Вона також зустрілася з сім'ями співробітників QDG, щоб дізнатися про їхній досвід, зокрема про соціальну підтримку, яку вони отримують. Кейт також знайшла час, щоб вшанувати пам'ять тих, кого QDG втратила на службі напередодні Дня пам'яті.

Також принцеса Уельська вручила нагороди, медалі за вислугу років та за гарну поведінку, низці чоловіків та жінок у полку. А ще офіційно підвищила талісмана полку, гнідого валлійського гірського поні на прізвисько Солдатський Довголиця Емріс Джонс, з "молодшого капрала" до "капрала".

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Кетрін сьогодні мала елегантний та стриманий вигляд і була у чорній водолазці, подовженому блейзері, до якого пришпилила макову брошку та штанях. Волосся цього разу вона не стала накручувати локонами, а просто випрямила і зробила традиційний денний макіяж.

Нагадаємо, раніше її чоловік принц Вільям під час третьої церемонії вручення екологічної премії Earthshot Prize пояснив, чому його дружина не поїхала з ним до Сингапуру.

Принц Вільям і Кейт Бланшетт у Сингапурі / Фото: Associated Press

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