У чорному блейзері з якорями на ґудзиках: Бріжит Макрон із чоловіком відвідала міста, які постраждали від стихійного лиха

Перша леді у всьому чорному відвідала північ Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали міста поблизу Кале на півночі Франції, які затопило після серії штормів і сильних дощів. Президентське подружжя висловило свою підтримку мешканцям і командам рятувальників.

Макрони побували на фермі у Ле-Дульє, де поспілкувалися з місцевими мешканцями, а також зустрілися з рятувальними командами у Клермаре.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Для поїздки перша леді обрала образ total black. На ній був блейзер із золотими ґудзиками із зображенням якорів, водолазка, обтислі штани і високі чоботи. На шиї у неї був в’язаний темно-синій шарф.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила об’ємним укладанням, макіяжем смокі-айс і каблучками з камінням.

Еммануель був одягнений у сірий костюм, білу сорочку, чорну краватку і класичне чорне пальто.

Бріжит та Еммануель Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантній сукні і на шпильках з'явилася на державній вечері у Єлисейському палаці.

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