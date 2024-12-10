У чорному довгому пальті та човниках: королева Летиція з чоловіком-королем відвідала месу за загиблими у повені

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали месу за загиблими внаслідок повені у Валенсії.

Король і королева Іспанії були присутні на месі у кафедральному соборі Валенсії за загиблими внаслідок повені, викликаної ураганом. Їхні величності прийшли підтримати сім'ї загиблих.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція одягла чорне довге пальто, туфлі-човники на невисоких підборах чорного кольору, в руках тримала чорну сумку. Її волосся було розпущене, на обличчі був лаконічний макіяж, а у вухах золоті сережки. Король одягнув чорне пальто, костюм та краватку в тон.

Король і королева кілька разів відвідували регіони, що найбільше постраждали від повені. У перший свій візит вони зіткнулися з жорсткою критикою людей, які буквально закидали їх брудом так, що Летиція ледве могла стримати сльози.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У другий візит все було інакше, публіка тепло прийняла монархів.

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