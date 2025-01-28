У чорному двобортному пальті і на високих підборах: Бріжит Макрон із чоловіком приїхала до Польщі

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приїхали до Польщі, щоб взяти участь у пам'ятних заходах на честь 80-річчя звільнення в'язнів нацистського концентраційного табору "Аушвіц" у місті Освенцимі. Подружжя поставило свічки, вшанувавши пам'ять загиблих.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у всьому чорному. На ній було двобортне пальто, шарф, штани-кльош і ботильйони на високих платформах і підборах. Лук вона доповнила об'ємною перукою, макіяжем смокі-айс та улюбленою каблучкою з камінням.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на пам'ятні заходи до Польщі приїхали також король та королева Іспанії, король і королева Бельгії, королівська родина Нідерландів та інші.

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