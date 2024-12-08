У чорному двобортному пальті та лаконічних туфлях-човниках: Бріжит Макрон на заході в Парижі

Вчора в Парижі відбулася церемонія відкриття собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі, що сталася тут 2019 року.
Панували на заході президент Франції Еммануель Макрон та його дружина – перша леді Бріжит Макрон, а серед гостей було багато світових політиків та королівських осіб.
Поруч із Бріжит у соборі сидів новообраний президент США – Дональд Трамп. Він був у білій сорочці, синіх штанях, довгому чорному пальті та з яскравою жовтою краваткою.
Перша леді Франції одягла чорне двобортне коротке пальто, лаконічні туфлі-човники на підборах, була в шкіряних рукавичках і з маленькою чорною сумкою Dior на коротких ручках.
Еммануель Макрон був у чорному пальті, білій сорочці та з чорною краваткою. Він вітав усіх гостей, серед яких був і президент України – Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше цього тижня перша леді Франції відвідала світський захід у Парижі — Grand Prix du Rayonnement.
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