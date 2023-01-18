У чорному джемпері з цікавим коміром: королева Летиція з чоловіком приїхала на захід

Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція відвідали сьогодні туристичну ярмарку FITUR 2023 в Іфемі, в Мадриді.

50-річна королева приєдналася до свого 54-річного чоловіка короля на відкритті 43-ї туристичної ярмарки FITUR 2023 в Іфемі. Її Величність одяглася в чорний джемпер з V-подібним вирізом на декольте та білим коміром від Sandro Paris та чорні штани з крепу від своєї улюбленої марки Boss з поясом на талії. Взута королева була у чорні черевики на квадратних підборах від Unisa.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Образ свій Летиція доповнила дуже насиченим макіяжем очей, нафарбувала губи блиском, одягла сережки-цвяшки від Gold And Roses та каблучку – новинку у її ювелірній скриньці.

Король Філіп VI був елегантний у чорному костюмі, білій сорочці та строкатій краватці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вчора, нагадаємо, королева Летиція сама відвідувала штабквартиру Іспанської федерації поодиноких захворювань. Тоді на публіці Її Величність також з'явилася у штанах та у довгому пальті верблюжого кольору.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: