У чорному фраку і з білим метеликом: принц Крістіан відвідав новорічний прийом

Спадковий принц Данії Крістіан відвідав разом з батьками – королем Фредеріком X та королевою Мері новорічний галаприйом у палаці Амалієнбор у Копенгагені.

19-річний принц Крістіан, який у майбутньому стане королем Данії, нещодавно повернувся додому після тримісячного перебування у Східній Африці. Він з'явився на новорічному прийомі у палаці, приїхавши одягнений у чорний фрак, білу сорочку та білу краватку-метелика та рукавички.

Принц Крістіан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Мері з'явилася на вечорі в оксамитовій сукні кольору морської хвилі з елегантними мереживними рукавами та зоною декольте. Вона доповнила свій образ чарівною смарагдово-діамантовою тіарою і відповідними сережками теж із смарагдами. Король Фредерік X прибув на захід у військовій формі та з орденами на грудях.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

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