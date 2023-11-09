У чорному кардигані та джинсах: леді Амелія Віндзор з'явилася на світському заході

Леді Амелія Віндзор, яку назвали "найкрасивішою" серед інших членів британської королівської родини, була присутня на сніданку, влаштованому Донною Ейр у The Twenty Two у британській столиці.

28-річна дівчина була одягнена в чорний кардиган, під яким був чорний топ, широкі чорні джинси з білими нитками і взута в шкіряні грубі черевики. В руках у Амелії була біла сумка середнього розміру, на шиї золотий ланцюг, волосся розпущене, а макіяж виконаний у натуральних відтінках. Також з прикрас на ній було кілька браслетів на зап'ястя та каблучок з камінням на пальцях.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як Леді Амелія у мініспідниці та цих самих черевиках відвідувала модний івент.

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