У чорному кейпі із золотими ґудзиками: журнал Time показав пам'ятну обкладинку з Єлизаветою ІІ

Американське видання випустить обкладинку, присвячену британській монархині.
Американський журнал Time опублікував на своїй сторінці в Twitter майбутню пам'ятну обкладинку із зображенням королеви Єлизавети ІІ.
TIME's new commemorative cover: Queen Elizabeth II, 1926-2022 https://t.co/NMT3FDTbaQ pic.twitter.com/od7VzQLRen— TIME (@TIME) September 8, 2022
На ній монархиня постала на блакитному тлі у чорному кейпі із золотими ґудзиками, елегантною зачіскою та діамантовими сережками.
Цей знімок зробив штатний фотограф Сесіл Білтон, коли королеві було 42 роки.
"Нова пам'ятна обкладинка TIME: Королева Єлизавета II, 1926-2022", - підписало видання світлину.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 8 вересня, 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі.
"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.
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