У чорному кейпі із золотими ґудзиками: журнал Time показав пам'ятну обкладинку з Єлизаветою ІІ

Американський журнал Time опублікував на своїй сторінці в Twitter майбутню пам'ятну обкладинку із зображенням королеви Єлизавети ІІ.

На ній монархиня постала на блакитному тлі у чорному кейпі із золотими ґудзиками, елегантною зачіскою та діамантовими сережками.

Цей знімок зробив штатний фотограф Сесіл Білтон, коли королеві було 42 роки.

"Нова пам'ятна обкладинка TIME: Королева Єлизавета II, 1926-2022", - підписало видання світлину.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 8 вересня, 96-річна королева Єлизавета II померла у Балморалі.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться у заяві Букінгемського палацу.

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